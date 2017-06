Où sont passés les douze apôtres ?

Apôtre

Question bien embarrassante ! En effet, les Douze, comme on les appelle, ne sont reconnus comme tels que par Matthieu, Marc et Luc, avec quelques variantes mineures de l’un à l’autre. Quant à Jean, il ne fournit pas une liste aussi précise que les trois synoptiques. Il en donne une assez vague après la résurrection, au moment de l’apparition au bord du Lac : «Simon Pierre, Thomas appelé le Jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble.» (Jean, 21,2). Au fil de l’Évangile, on voit apparaître les figures de Judas, André, Philippe, Jude et, bien sûr, le disciple que Jésus aimait, Jean lui-même pense-t-on, sans en être sûr.

La meilleure source dont nous disposons pour savoir ce que sont devenus les disciples est écrite par Luc. Ce sont les Actes des Apôtres dont la première partie, assez brève, concerne Pierre et la seconde, beaucoup plus longue, relate l’apostolat de Paul. Or Paul a une situation à part dans le cercle des disciples : il n’a pas connu Jésus de son vivant !

En réalité, au milieu d’une vie politique bouleversée (prise de Jérusalem en 70, destruction en 135), le message évangélique connut une diffusion très foisonnante et très rapide dont on connaît assez mal avec certitude les acteurs. On peut néanmoins tirer de cette diffusion capillaire irrésistible quelques grandes figures.

Tout d’abord il y a Jacques (pas celui de la liste, mais un «frère» de Jésus), qui se fixe à Jérusalem et semble diriger la communauté naissante des «judéo-chrétiens». C’est un «conservateur», Juif avant tout, auquel Paul s’opposera. Lui n’est pas parti bien loin ! Ensuite il y a Simon/Pierre, Galiléen d’origine. Il passe un temps à Jérusalem puis part au nord, à Antioche, y reste quelques années pour finir ses jours à Rome, sous Néron. Ensuite toujours, il y a Jean, qui serait allé à Éphèse, la deuxième ville de l’empire après Rome. Enfin il y a Paul dont on connaît les innombrables voyages autour de la Méditerranée et qui le conduisirent à Rome. Tous les trois sont des «hellénistes», en ce sens qu’ils rompent, d’une manière ou d’une autre, avec le judaïsme de l’époque pour fonder ce qui deviendra, presque un siècle plus tard, le christianisme.

Jean-Pierre Rosa