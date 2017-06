Partir pour Jérusalem, Rome ou Compostelle...

Pèlerinages

Attaques de loups, de brigands ou de pirates, tempêtes, froid intense et chaleur extrême, aubergistes mal intentionnés, péagers escrocs... Jusqu’au XXe siècle, avant de partir en pèlerinage, on rédige son testament ou l’on vend ses biens, et l’on dit adieu à ses proches...

Pourtant, des millions de pèlerins ont foulé de leur pas les trois pèlerinages majeurs de la chrétienté : Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de Compostelle.

– Jérusalem est une ville de pèlerinage pour les juifs, qui s’y rendent trois fois l’an jusqu’à la destruction du temple en 70. Avec la mort et la résurrection du Christ, la ville attire de nouveaux pèlerins dont on trouve les premières traces en 170. Leur nombre va croissant jusqu’à la prise de Jérusalem par les Turcs en 1078, qui déclenche les croisades. La chute du royaume latin de Jérusalem au XIIIe siècle marque le déclin de ce pèlerinage. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir les pèlerins y retourner.

— Le pèlerinage à Rome, qui abrite les tombeaux de saint Pierre et de saint Paul, débute en 313 avec la fin des persécutions contre les chrétiens dans l’Empire romain.

À partir du Moyen Âge, la Via francigena, qui relie Canterbury à Rome, voit se multiplier les lieux d’hospitalité, tenus par des ordres de chevaliers. En 1650, en pleine contre-réforme, la ville attire jusqu’à 700 000 fidèles. On estime à 40 000 le nombre de pèlerins qui, en 2016, ont emprunté à pied ou en vélo tout ou partie de cet itinéraire.

— C’est à Saint-Jacques de Compostelle que se trouvent les reliques de Jacques le majeur, l’un des douze apôtres. Le pèlerinage se développe entre le Xe et le XIIe siècle puis tombe dans l’oubli. La venue de Jean-Paul II, en 1989, marque un nouvel essor, qui s’accompagne d’une reconnaissance par l’Unesco et le Conseil de l’Europe. C’est aujourd’hui l’un des pèlerinages les plus populaires, qui a attiré 278 000 pèlerins en 2016.

Gilles Donada